Il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi, che domenica contro il Genoa potrebbe difendere i pali nerazzurri per fare riposare Musso Cher tornerà solo giovedì pomeriggio ad allenarsi, è monitorato dalle big della Serie A.



Dopo l'Inter, ecco che si è inserita anche la Roma: al termine della stagione in corso scadrà infatti il contratto di Rui Patricio, ormai alla terza stagione in giallorosso e Tiago Pinto sta sondando il terreno per Carnesecchi. Su di lui, tuttavia, c’è ancora il forte interesse della Juventus. Se l'Atalanta sceglierà di tenere Musso, ci sono le basi per un'asta.