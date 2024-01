Atalanta, Carnesecchi non è più sul mercato

Adesso è una certezza: dopo la gara con la Roma, in cui Carnesecchi ha chiuso da migliore in campo assoluto grazie a otto parate miracolose effettuate con tutte le parti del corpo, l'Atalanta ha scelto il suo portiere titolare.



Mister Gasperini aveva dato finora continuità tanto all'argentino quanto al giovane azzurro, per far fare alla società le opportune valutazioni sul mercato, dal momento che ha sempre detto di non volerli entrambi a Bergamo. Adesso però è la quinta gara dal 1' per il classe 2000 di Rimini, che ha scalzato l'argentino ritirandosi dal mercato ma lanciandoci Musso: non sarà facile piazzarlo per i 20 milioni spesi due estati fa, ma i Percassi non vogliono darlo in prestito, come richiesto dal Galatasaray.