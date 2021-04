Il portiere della Cremonese Marco Carnesecchi, in prestito dall'Atalanta, ha parlato del suo futuro a La Gazzetta dello Sport: "Non penso al futuro, sono concentrato sul campionato. La Serie A? Devo dare continuità al percorso che sto facendo, non voglio affrettare i tempi. Mi manca ancora qualcosa, ho bisogno di crescere. Non mi sento pronto"