L'Atalanta si prepara al tour de force di settembre-ottobre: 7 partite in 22 giorni tra Serie A ed Europa League. Per questo mister Gasperini potrebbe pensare a una girandola in porta, contando su ben due numeri uno, Musso e Carnesecchi.



Finora il titolare prescelto è stato l'argentino che però, dopo gli impegni con la sua Nazionale oltre oceano, contro la Fiorentina (domenica alle 18 al Franchi) si candida alla panchina per riposare e lasciare i guantoni all'ex Cremonese classe 2000, ambito sul mercato da mezza Italia e già pronto per proteggere i pali dal 1'.