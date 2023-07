Il jolly offensivo Aleksej Miranchuk è ancora alla ricerca di una casa per la prossima stagione. Il Torino non lo vuole più, ha già quattro trequartisti all'attivo e ha scelto di non riscattare il fantasista russo, ma anche per mister Gasperini all'Atalanta è un esubero.



Il club bergamasco, che ha bisogno di monetizzare per acquistare l'erede di Højlund e un secondo portiere, è in attesa dell'offerta giusta, non solo dalla Serie A. Per ora niente di concreto è arrivato a Zingonia: Miranchuk rischia un anno nell'oblio.