Non c'è pace per l'esterno belga dell'Atalanta Timothy Castagne, che ancora non sa quale sarà il suo futuro. Né per il finale di stagione con la Dea- se riprenderà o mano il campionato-, né per il prossimo anno, corteggiato da Inter, Lazio e Tottenham e senza aver ancora rinnovato con il club orobico. In diretta Instagram con l’emittente belga Rtbf, l'ala belga ha svelato i suoi sogni futuri: "L’Europeo poteva essere la mia prima grande competizione con la maglia della nazionale, ma non sono deluso per lo slittamento: stando in Italia, mi sono reso conto di quanto la pandemia fosse grave e la decisione era inevitabile. Sto bene in Italia. Se dovessi scegliere una destinazione futura, opterei per la Premier League: mi piace lo stile di gioco e ci sono tanti belgi. Non so se questo succederà a breve o tra qualche anno“.



RIPARTENZA SERIE A- "Serve ancora tempo per decidere. Penso che tutti vogliano riprendere ma in sicurezza. Giocando a porte chiuse l’atmosfera e l’intensità saranno diverse. Vivo nella regione più colpita: è stato un percorso lungo e difficile. Non potevo tornare in Belgio, perché i dirigenti hanno preferito che noi calciatori non corressimo rischi. Per settimane non sono uscito di casa, fortunatamente c’era la mia ragazza e questo mi ha aiutato. Ora la situazione è migliore, credo che il peggio sia alle spalle“.