Atalanta, c'è già un nome per il dopo Musso

Diciotto presenza da titolare in competizione con Cragno e un contratto in scadenza col Sassuolo nel 2025, l'ex nerazzurro Andrea Consigli potrebbe essere il nuovo secondo portiere dell'Atalanta in caso di partenza di Musso per il Galatasaray. L'ideale per fare da spalla a Carnesecchi, ormai titolare indiscusso: un ritorno che piace alla dirigenza bergamasca, e non solo.



Consigli infatti qualche giorno fa ha rivelato: "Potrebbe essere un’idea chiudere la carriera da secondo in una grande squadra per vivere magari l’atmosfera della Champions". L'Atalanta ormai big, a 1 punto dal 4° posto, potrebbe fare al caso suo già la prossima stagione.