Atalanta, c'è il nome per il dopo Musso

Ormai i giochi sono fatti. Marco Carnesecchi, che ha giocato sette delle ultime otto partite dell'Atalanta, è il nuovo portiere titolare. I Percassi credevano in lui fin dall'estate 2022, quando avevano rifiutato 12 milioni da Lotito. Scalzato definitivamente quindi Juan Musso, il terzo portiere della nazionale argentina che anche nelle ultime gare della scorsa stagione era dovuto rimanere in panchina, soppiantato da Sportiello, ora al Milan.



Il Galatasaray sta trattando con la dirigenza nerazzurra, che sta convincendo i turchi a comprarlo per circa 10 milioni di euro, la metà di quanto investito nel giugno 2021, invece che prenderlo in prestito. Dall'altra parte l’Atalanta sta cercando un nome per il secondo portiere, ed è spuntato quello di Alessio Cragno, che ha voglia di cambiare aria dopo le poche gare giocate al Sassuolo. Il 29enne finora ha parato solo quattro volte, prendendo tra l’altro quattro gol, allora di Consigli.



Proprio l’ex Atalanta era tra l’altro il primo obiettivo per la spalla di Carnesecchi, ma il ds Carnevali ha scelto di dare a lui i guantoni da titolare. Consigli ha giocato 19 partite da titolare tra i pali neroverdi, prendendo 32 gol e ottenendo un clean-sheet.