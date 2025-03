Getty Images

Atalanta, c'è lesione per Retegui: i tempi di recupero

Marina Belotti

46 minuti fa

Sospiro di sollievo per mister Gasperini, che questa mattina ha ritrovato a Zingonia la sua punta di diamante Mateo Retegui. L'attaccante è stato sottoposto ad esami strumentali al Centro Bortolotti che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo di destra. Il capocannoniere del campionato, 22 reti finora, aveva lasciato il ritiro della Nazionale per un risentimento muscolare che è stato approfondito oggi dallo staff medico bergamasco.



I TEMPI - Come aveva detto il ct Spalletti, si tratta in effetti di una lesione lieve, per cui i nerazzurri proveranno a recuperare il loro goleador già per la partita contro la Fiorentina, in programma al Franchi domenica 30 marzo alle 15. In quella gara Retegui dovrebbe quindi partire titolare: mancherà già Ederson, e quindi di conseguenza il rinforzo d'attacco Pasalic dovrà arretrare a centrocampo, per cui l'oriundo potrà dividere l'area con Lookman e De Ketelaere.