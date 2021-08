Se anche Duvan Zapata alla fine dovesse rimanere, difficile per ora trovare un sostituto all'altezza in area piccola, con le sue caratteristiche tecniche e fisiche, la Dea sarebbe comunque a corto di punte. Con l'arrivo di Lammers al Genoa e la partenza a breve termine di Piccoli direzione Spezia, rimarrebbero solo Muriel e Zapata a contendersi la maglia davanti.



Il sogno Boga, esterno offensivo del Sassuolo, è destinato però a rimanere tale: la Dea spera in uno sconto a fine mercato, ma se la richiesta dovesse rimanere sui 25 milioni di euro, non se ne farà nulla. Diverso è il caso di Ikoné, gioiellino del Lille che, a causa dei problemi finanziari in cui è incappato il club, i francesi cederebbero anche a 22 milioni o poco meno.