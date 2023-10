Per la prima volta nella sua storia, l’Atalanta ha collezionato cinque clean sheet nelle prime sette partite di un singolo campionato di Serie A.

In quattro delle cinque partite in cui i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata in questa stagione in campo c'era Davide Zappacosta (fa eccezione soltanto la gara contro il Verona).

Soltanto nella sfida di campionato contro il Sassuolo dello scorso agosto, l'esterno ha effettuato un maggior numero di passaggi riusciti (40) rispetto al match contro la Juventus (35).