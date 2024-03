e sogna il ritorno in Champions League: dopo la vittoria per 0-3 sul campo del Napoli campione d'Italia in carica,per i gol di Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners.L'Atalanta è ancora in corsa su tutti i fronti, dato che in Coppa Italia c'è la semifinale contro la Fiorentina (andata al Franchi mercoledì) e in Europa League la settimana dopo ci sono i primi 90 di 180 minuti nei quarti di finale di Europa League contro il Liverpool.