Lovato nella trattativa per abbassare l'esborso cash, ma il trasferimento di Ederson dalla Salernitana all'Atalanta è vicinissimo a chiudersi e a cifre importantissime. Il cartellino del brasiliano sarà infatti valutato dai bergamaschi 26 milioni di euro di cui 15 cash e 11 con Lovato come contropartita. Sul giocatore c'era anche l'Inter che però avendo chiuso Asllani non vuole spingersi a queste valutazioni.