L'Atalanta ha trovato il centrocampista che cercava sul mercato. Fiorentina e Sampdoria hanno rifiutato le offerte per il marocchino Amrabat e per il norvegese Thorsby, così il club bergamasco sta concludendo la trattativa per l'acquisto di Teun Koopmeiners.



Ieri sera il nazionale olandese classe 1998 ha giocato quella che molto probabilmente sarà la sua ultima partita con la maglia dell'AZ Alkmaar, eliminata dall'Europa League nonostante la vittoria per 2-1 in casa contro il Celtic, che aveva vinto 2-0 l'andata in Scozia. Koopmeiners ha confermato nel dopo-gara: "Ormai ci siamo, l'accordo tra le parti è sempre più vicino".



Sulle sue tracce c'erano anche Napoli e Roma. Koopmeiners a Bergamo raggiungerà i suoi connazionali Hateboer e de Roon, mentre l'attaccante Lammers è destinato al Genoa.