Designato il fischietto di Dinamo Zagabria-Atalanta, la prima sfida in Champions League nella storia della squadra bergamasca. Alle 21 di mercoledì sera infatti sarà Jesús Gil Manzano a dare il fischio di inizio all'avventura europea dell'Atalanta, un nome che però non è nuovo ai tifosi nerazzurri.



Il direttore di gara spagnolo, coadiuvato dagli assistenti Barbero Sevilla e Nevado Rodriguez (Spa), con il quarto uomo Martinez Munuera (Spa), ha già fischiato falli e punizioni in una gara europea dell’Atalanta-sfortunata-e anche in tempi molto recenti. Era lui infatti al fischietto quel famoso 22 febbraio 2018, nella gara di ritorno contro il Borussia Dortmund a Reggio Emilia in cui il pareggio finale costò l'eliminazione dell'Atalanta ai sedicesimi di finale di Europa League.