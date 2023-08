Festa grande per l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. A tre giorni della prima giornata di campionato in calendario domenica sul campo del Sassuolo, la squadra di Gasperini ha giocato una partitella in famiglia con la neonata formazione Under 23, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C.



SOGNO SCUDETTO - A fine gara allenatore e calciatori insieme ai presidenti Percassi e Pagliuca sono andati sotto la Curva Pisani per salutare i tifosi, che hanno intonato il coro: "Vinceremo il tricolor!".



BRUTTA NOTIZIA - Unica nota stonata della giornata un problema fisico per El Bilal Touré: l'attaccante maliano classe 2001, arrivato dagli spagnoli dell'Almeria per 28 milioni di euro, non è sceso in campo per via di un risentimento muscolare alla coscia destra che mette in dubbio la sua convocazione per la trasferta di Reggio Emilia.