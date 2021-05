L'Atalanta non ha necessità di vendere, ma è sempre disponibile ad ascoltare offerte sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante colombiano Muriel è il prezzo pregiato e a 30 anni potrebbe anche ambire al salto in una big, ma i nerazzurri lo cederanno solo di fronte a un'offerta di almeno 35-40 milioni. Barcellona, Inter ed eventuali interessate sono avvisate.



Ha gli occhi addosso di mezza Europa anche Malinovskyi. L’ucraino, arrivato un anno e mezzo fa per quasi 14 milioni di euro, potrebbe in effetti essere una futura plusvalenza, ma a livello tecnico non c'è la volontà di perderlo subito, a meno di una proposta irrinunciabile.



Un po' lo stesso discorso vale per Miranchuk, mentre meno salda è la posizione di Ilicic, con contratto in scadenza nel 2022 e dubbi sull'eventuale rinnovo. Anche perché lo sloveno è classe 1988.



Chi non dovrebbe muoversi da Bergamo è Duvan Zapata: il centravanti colombiano è uno dei fedelissimi del Gasp, che non vi rinuncia praticamente mai. La prima stagione in Italia per Lammers è stata invece deludente dal punto di vista del minutaggio. Normale che l’attaccante olandese voglia giocare di più e magari chieda alla società di trovargli una sistemazione per il prossimo anno.