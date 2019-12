Confrontiamo la classifica nerazzurra con dodici mesi di differenza, dopo la diciassettesima giornata di Serie A: lo scorso anno la Dea aveva 24 punti in graduatoria, a meno quattro dalla Lazio (quarta). Anche quest'anno la squadra di Gasperini ha quattro lunghezze di distacco dall'ultima posizione Champions, adesso occupata dalla Roma.



C'è una differenza di sette punti, però, tra i due campionati: quelli guadagnati nella stagione in corso sono 31, frutto di nove vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Soddisfazione, ma anche tanto rammarico: con un pizzico di attenzione e fortuna in più (l'assenza di Zapata ha scombinato i piani in attacco) l'Atalanta avrebbe probabilmente fatto ancora meglio. Ma quest'anno, c'è un dolce impegno infrasettimanale chiamato Champions...