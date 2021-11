Il gol del momentaneo 0-1 alla Unipol Domus di Cagliari l'ha messo a segno Mario Pašalić, che ha bissato il gol numero 200 in trasferta dall'agosto 2016 in poi. Non solo: come ricorda Atalanta.it, a partire dallo scorso ottobre nessun centrocampista ha preso parte a più gol di Mario Pašalic in Serie A: 5 (due reti e tre assist).



E l'attaccante Duvan Zapata, capocannoniere della squadra e in formissima a questo punto del campionato (a quota 8 in stagione), è uno dei tre giocatori ad aver segnato almeno 10 gol in trasferta nel 2021 in Serie A (gli altri Vlahovic con 12 e Simy con 11).