Il capitano dell'Atalanta Papu Gomez è orgogliosi di quanto raggiunto dalla sua squadra in questi anni, ma ha un rammarico chiamato 'Nazionale'. A Espn ha svelato il suo grande rimpianto, come riporta L'Eco di Bergamo: "Ho giocato a livelli alti con l’Atalanta in questi anni: avrei meritato la chiamata della nazionale Argentina per più tempo. Spero di avere convocazioni in futuro, anche se la Selecciòn è in fase di ricambio generazionale in vista dei prossimi Mondiali”.



"L’Argentina deve affrontare le qualificazioni ai Mondiali: darò il massimo per farmi richiamare, ma il livello tenuto con l’Atalanta mi fa credere che meritassi più convocazioni. L’Argentina, ora, è attesa da tante partite importanti verso Qatar 2022. Io ci spero”.