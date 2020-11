Candidato per un posto da titolare contro il Liverpool di Jurgen Klopp, Luis Muriel sta vivendo il suo momento d'oro nell'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini. Ancora una volta è stato lui, con una doppietta, a decidere una gara mai chiusa e riaperta da Simy contro il Crotone. Come analizza L'Eco di Bergamo, sono le statistiche di Luis Muriel a parlare per lui.



BOMBER TITOLARE- Non chiamatelo più 'bomber dalla panchina' perché 'Cicciobello Muriel' risolve i match anche e soprattutto dal 1': ventidue gol in trentanove presenze in campionato, 24 in 47 considerando le Coppe. Non solo, da quando è a Bergamo, il colombiano spedisce un pallone alle spalle dei portieri avversari ogni 76' giocati, con una costanza trovata solo nell'Atalanta.