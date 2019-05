Pasalic vuole l'Atalanta e l'Atalanta vuole Pasalic, ma bisogna fare i conti col Chelsea. Secondo la Gazzetta dello Sport, i due club sono in contatto per trattare il futuro del centrocampista croato ex Milan. Sotto contratto fino a giugno 2021 con gli inglesi, che la scorsa estate lo hanno ceduto ai bergamaschi in prestito oneroso per un milione di euro con diritto di riscatto fissato ad altri 15 milioni.