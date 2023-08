Non solo con entrate, Hien, Holm o Iling Junior, l'Atalanta deve fare i conti anche con le ultime uscite di questa sessione di mercato. L'esterno Nadir Zortea nelle prime sue gare di campionato si è guadagnato spazio, in campo e tra i marcatori, insieme alla fiducia di mister Gasperini. Alla fine potrebbe quindi rimanere per rinforzare il reparto.



Non è però il caso di Okoli, Palomino, Soppy e Muriel, assenti o quasi nelle gerarchie di mister Gasperini. La società bergamasca sta cercando di piazzarli per stringere la rosa e guadagnare altri incassi da giocatori che all'Atalanta rischierebbero di fare panchina, svalutandosi ulteriormente.