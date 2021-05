Uno degli uomini chiave per la promozione del Perugia in Serie B è Salvatore Elia, classe '99 e pupillo di Caserta che quest'anno l'ha schierato in ogni ruolo: da terzino ad attaccante, passando per esterno di centrocampo. Scuola Atalanta, il cartellino è ancora di proprietà dei nerazzurri che potrebbero lanciarlo come prossimo gioiello della società.