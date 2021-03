L'Atalanta vive un caso portieri: adesso chi giocherà le ultime dodici partite stagionali, compresa la finale di Coppa Italia contro la Juve, l’ex titolare fisso, Pierluigi Gollini, o l’autore degli errori di martedì sera contro il Real, Marco Sportiello?



I NUMERI NON HANNO DUBBI - Il tecnico Gasperini vorrebbe cambiare in estate, con l’arrivo del mercato, come dichiarato nell'ultima conferenza stampa. Finora comunque Gollini detiene statistiche migliori: ha subito 10 gol in meno del collega (20 contro 30) pur giocando 2 partite in più (21 contro 19), per cui da una parte c’è una media di 0,95 gol subiti a partita, dall’altra di 1,58. Sono di più anche i clean sheet (8-3) e i rigori parati (2-1). Insomma, i numeri non hanno dubbi, ma il tecnico dell'Atalanta sì.