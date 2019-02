L'Atalanta sta trattando Ngock Jonathan. Si tratta di un attaccante camerunese, classe 2001, che gioca in patria al Fortuna. Secondo Sky, il giovane sarà inizialmente tesserato dal Chievo il prossimo 11 agosto, quando compirà 18 anni, per poi essere girato al club bergamasco che non occuperà così uno slot per gli extracomunitari.