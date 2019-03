Atalanta-Chievo Verona 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 32' p.t. Meggiorini (C), 11' s.t. Ilicic (A)



Assist: 11' s.t. Zapata (A)



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini (40' s.t. Barrow), Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (10' s.t. Castagne); Gomez; Iličić (32' s.t. Pasalic), Zapata. All. Gasperini.



Chievo Verona (3-4-1-2): Sorrentino; Andreolli (44' s.t. Frey), Cesar, Barba; Depaoli, Dioussé, Hetemaj, Jaroszynski; Giaccherini; Stepinski (37' s.t. Djordjevic), Meggiorini (25' s.t. Pucciarelli). All. Di Carlo.



Arbitro: Irrati di Pistoia (Prenna, Lombardo; Ros)



Ammoniti: 5' p.t. Meggiorini (C), 28' p.t. de Roon (A), 35' p.t. Diousse (C), 46' p.t. Hetemaj (C), 18' s.t. Cesar (C), 29' s.t. Depaoli (C), 29' s.t. Andreolli (C), 50' s.t. Giaccherini (C)