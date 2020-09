Per i nerazzurri non è ancora tempo di Coppa Italia (in qualità di testa di serie, entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale, il 13 o 20 gennaio) ma questo pomeriggio si è svolto il sorteggio del 'Tabellone'.



La squadra di Gian Piero Gasperini affronterà agli ottavi di finale (gara secca a Bergamo) una tra Cagliari, Cremonese, Pontedera, Arezzo, Hellas Verona, Venezia, Carrarese e Ambrosiana. Anche l'eventuale quarto di finale si giocherebbe al Gewiss Stadium, grazie al favorevole sorteggio di oggi che ha assegnato alla Dea il numero 1 in graduatoria. Lazio, Napoli e Roma sono le big che gli atalantini possono affrontare prima della Finale.