Si allunga sulla destra ma non evita il gol . Sulla seconda rete resiste fin quando può, non riesce a deviarla lateralmente su Tzolis. Colpevole sulla terza.Poco attivo, si perde il raddoppio ospite. E un capitano non deve mai cedere al nervosismo. Lui lo sa: quando la Nord lo chiama al rosso, lui si infila lesto negli spogliatoi.Blando in marcatura, lascia spazio agli attaccanti belgi.Si vede, appena recuperato ma già titolare per l'infortunio di Hien non è l top della condizione. Sul terzo gol di Tzolis non lo marca, sfinito dalla corsa dopo il contropiede avversario.

Perde insieme a Ederson la palla che porta al vantaggio belga. Da 10 e lode l'assist per la rete, poi annullata, di Retegui. Si procura il rigore che potrebbe riaprire tutto.Mandato fuori giri da Jutgla, non chiude la traiettoria verso la porta a Talbi sul vantaggio ospite.Eccesso di sicurezza quando vuole superare un avversario a metà campo, dalla ripartenza e dalla sua palla persa nasce lo svantaggio. Non limita Jashari quando il Brugge trova lo 0-2.Si inventa qualcosa per lanciarsi. Mette un paio di cross, compreso l'assist per il gol di Loookman.

Prova a svegliare i suoi con il solito colpo di testa in area.Il suo lo fa anche stasera, illude mettendo dentro il gol dell' 1-3. L'errore su rigore che avrebbe innescato una super rimonta però è troppo grave. E dire che li avevano preparati.Vaga per il campo senza trovare intuizioni interessanti né il feeling con i compagniMolto attivo, mette dentro il pallone della speranza ma si fa sorprendere in fuorigioco, ingenuo.Tiene Lookman come carta per la ripresa, ma la gara si mette subito male, non riesce a trovare nemmeno sei giorni dopo il modo di fermare le ripartenze nemiche.

Salva la rete del possibile 1-2 di Retegui, attento su almeno altri due interventi. Decisivo nella ripresa, non solo sul rigore.Meno attivo della gara d'andata ma comunque efficace.Attento in fase di copertura su Retegui.Chiude gli spazi al CDK bergamasco, lui si che lo conosce bene. Salva sulla linea una botta sicura di Cuadrado ma regala un rigore pericoloso a gara chiusa.Cuadrado gli sfugge via qualche volta, fatica a controllarlo.Glaciale quando, alla prima palla utile, insacca alle spalle di Carnesecchi.

Un furetto su Ederson e Toloi, nell'azione del raddoppio.Inizia concretamente l'azione che, complice l'invenzione di Jutgla, termina in porta con la rete del vantaggio.Buon filtro e ripartenza, quanto basta per annullare i suoi diretti avversari.Libero di spaziare su tutta la trequarti, sfruttando i pertugi lasciati dalla difesa atalantina.aumenta la superiorità numerica in attacco.Semplicemente geniale quando serve l'assist a Talbi per il vantaggio. Va vicino al terzo gol, lo trova prima del fischio d'intervallo.

I suoi trovano subito il gol e la gara si mette benissimo. Poi vanno sul velluto, sulle ali dell'entusiasmo. Rischiano qualcosa nella ripresa, ma i cambi regalano freschezza.