Settore verde o arancione in quei di San Siro? E' la domanda che impazza nelle ricevitorie della bergamasca fin dalle prime ore di questa mattina, quando centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno chiesto la mattinata libera dal lavoro per potersi accaparrare il 'mini abbonamento' di tre gare per assistere alle partite contro Shakhtar Donetsk, City e Dinamo Zagabria a San Siro.



A mezzogiorno la fila era ancora lunga e ben lontana dal soddisfare tutte le richieste dei tifosi possessori di Dea Card. Qualcuno infatti dovrà tornare al pomeriggio perché la domanda è altissima, come la voglia d'Europa.