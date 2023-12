Bologna-Atalanta, che fino al 10 gennaio 1988 era un match di Serie B come tanti, dopo neanche 35 anni è diventato uno scontro diretto per l'Europa che vale il sorpasso o la fuga. I bergamaschi sentono così tanto la partita, promette spettacolo, che hanno quasi esaurito il settore ospiti nonostante l'anti vigilia di Natale e la distanza dal Dall'Ara. In totale sono stati venduti 2.430 tagliandi sui 2.500 disponibili.