. Chissà che ne sarà di, al quale nel pre-gara il presidenteaveva rinnovato la fiducia. La squadra nella ripresa ha giocato e lottato ma non è riuscita a riequilibrare il risultato sbilanciato nel primo tempo a favore dell’Atalanta. Gol die in mezzo l’illusorio pareggio segnato da, il solito gatto selvatico che graffia e spaventa l’avversario, fosse pure il ruvido Demiral.Forse se la squadra di casa non avesse sprecato la ptima frazione di gioco rinunciando a giocare se non con improvvisi quanto rari contropiede, l’esito sarebbe stato diverso. Ma in coscienza chi può dirlo con certezza?Cagliari dunque all’ultimissima spiaggia,(una sola vittoria, sulla Sampdoria). Atalanta decisa a non staccarsi dal treno di testa, chissà se le scorie del fiammeggiante pari in Champions contro il Manchester United di Ronaldo le avranno impastato le gambe.Mazzarri in avvio ha mischiato le carte in formazione, anche per via delle numerose assenze, alcune croniche: Rog, Dalbert, Keita, Ceter. Walukiewicz, Faragò, Ceppitelli. Pavoletti si siede in panca,. In mezzo agiscono(acciaccato),stanno larghi la difesa si assesta suche ingaggerà duelli di forza con. Gasperini (anche lui accusa tre assenze pesanti, Toloi, Gosens e Hateboer) risponde con un 3-4-2-1 piuttosto fluido nel corso del primo tempo. Subito in vantaggio con, capolinea di una splendida combinazione avviata dae rifinita in cross da Zappacosta. Una volta in vantaggio l’Atalanta abbassa gli esterni, Maehle e Zappacosta, sulla linea di difesa e sganciain appoggio al centrocampo, liberandoche si conficca alle spalle di Zapata, con, rebbi esterni della forchetta di offesa, che ha Zapata come terminale centrale.La formula sembra funzionare, il fraseggio palla a terra, a uno massimo due tocchi, della Dea ubriaca ilcostretto a rinserrarsi negli ultimi trenta metri di campo. A lungo andare tuttavia la manovra nerazzurra si fa frenetica e anche leziosa, i ragazzi del Gasp cercano la combinazione di fino che conduca uno di loro, in genere, a tu per tu con Cragno. Il gioco è saldamente in mano all’Atalanta, il Cagliari, spronato a gran voce da Mazzarri, si accontenta di lunghi rilanci sulle punte, alla ricerca del corridoio buono. Operazione che riesce a tratti. L’Atalanta arriva in odore di gol con Zapata, un gladiatore, sull’invito di Koopmeiners, il Panterone bruciae tenta lo scavetto suche in uscita rotolante gli ricaccia il pallone e in gola l’urlo del gol.Gol mancato gol subito. In uno delle rare uscite in avanscoperta, il Cagliari pareggia., la difesa dell’Atalanta è scoperta, de Roon fallisce la diagonale, il capitano rossoblù calcia in anticipo di Demiral, il difensore corregge la traiettoria quel tanto che inganna Musso: 1-1.L’Atalanta si rifà subito. Splendido assist diper, Duvan si scrolla di dosso, piroetta su se stesso e scarica il mancino,tocca il pallone ma non può fermarlo: Dea di nuovo avanti. Partita ancora e sempre vibrante e bella. Con qualche spigolo (ammoniti Godin e Koopmeiners), il canovaccio del match non cambia fino all’intervallo.Nella ripresa Mazzarri si aggrappa al coraggio della disperazione.Marin e Zappa avanzato il raggio d’azione e la Dea ha perso un po’ dello smalto spavaldo che l’aveva ispirata.corre ai ripari, avanza De Roon a centrocampo e torna alla difesa a tre. Episodio cruciale al 10’,Piccinini decreta il calcio di rigore.si dispera, il Var (Chiffi) richiama l’arbitro all’on field review e Piccinini cambia idea. Nessun fallo da parte del difensore rossoblù.E non se ne può più di un regolamento folle che nel tentativo di normare ogni circostanza del gioco finisce per confondere gli arbitri e provoca difformità di valutazione che fanno a pugni con la logica e la giustizia.Partita dunque ancora in bilico, il Cagliari raddoppia gli sforzi,Mazzarri provvede, dentroper Strootman e squadra finalmente a due punte. Gasperini risponde tirando via, ammonito, e Malinovskyi, alquanto confusionario, metteun difensore, e. L’Atalanta si rianima e Ilicic ha palla del 3-1 ma Cragno gli nega il gol. Altri cambi di qua e di là, nel finale Mazzarri tenta il tutto per tutto (dentro Pereiro e Farias), Pavoletti con la solita zuccata quasi spazzola l’incrocio dei pali di Musso, Palomino è un gigante e non gli lascia altro che bricole.L’ultimo assalto del Cagliari, con Farias ad affiancare Pavoletti e Joao Pedro in avanti, è quasi commovente. Alzando le linee la squadra di casa si espone al contropiede e Pasalic, Ilicic e Zappacosta in rapidissima successione nella medesima azione, si mangiano il terzo gol.Cagliari-Atalanta 1-2 (primo tempo 1-2)Marcatori: 7' p.t Pasalic (A), 27' p.t Joao Pedro (C), 43' p.t Zapata (A)Assist: 7' p.t Zappacosta (A), 27' p.t Godin (C), 43' p.t Koopmeiners (A)): Cragno; Zappa (44' s.t Farias), Godin, Carboni, Lykogiannis; Bellanova (37' s.t Pereiro), Deiola (1' s.t Grassi), Strootman (16' s.t Pavoletti), Marin; Nandez; Joao Pedro. All. MazzarriMusso; de Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners (18' s.t Lovato), Freuler (45' s.t +2 Pessina), Maehle; Pasalic (45' s.t +2 Pezzella), Malinovskyi (18' s.t Ilicic); Zapata. All. GasperiniArbitro: Marco Piccinini di ForlìAmmoniti: 20' p.t Godin (C), 44' p.t Koopmeiners (A)