Atalanta, col Frosinone c'è l'intreccio del mercato

Non è la prima volta che una partita di Serie A per l'Atalanta diventa l'occasione per intavolare delle trattative con la squadra ospite. Lunedì sarà il caso del Frosinone, che arriva a Bergamo per il posticipo della prima giornata di ritorno.



Mister Gasperini si affiderà agli uomini più in forma del momento (Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca e Miranchuk) ma Di Francesco vorrebbe avere già a disposizione un esterno nerazzurro. Si tratta di Zortea, che il Frosinone rincorre già da un mese con un principio di accordo. L'Atalanta due settimane fa l'aveva bloccato per l'infortunio di Hateboer, ma ora è pronta a lasciarlo andare: dopo la partita, arriverà la firma ufficiale per il prestito e lunedì notte Zortea potrebbe già salire sul pullman con i nuovi compagni, cambiando casacca al 90'.