Oltre all'esterno Emil Holm, uscito dolorante dal campo di Udine poco dopo essere subentrato e di cui l'Atalanta ora dovrà accertare le condizioni, mister Gasperini sa già che contro il Napoli dovrà fare a meno di un suo titolare inamovibile.



Marten de Roon, centrocampista schierato a Udine in retroguardia per l'emergenza infortuni, era diffidato e ha preso un'ammonizione inutile, per un fallo di frustrazione, che però gli costerà un turno di squalifica. Da scontare, tra l'altro, nella gara più importante, quella contro il Napoli al Gewiss Stadium del 25 novembre. Un'assenza importantissima, che costringerà ancora una volta Koopmeiners a stare lontano dalla linea di porta.