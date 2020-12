Cambiare, per rimanere in alto. L'Atalanta sarà grande protagonista del mercato di gennaio, rinnoverà la sua rosa per continuare la sua avventura in Champions League (agli ottavi troverà il Real Madrid) e per lottare per i primi quattro posti della classifica. La finestra estiva non è stata, per diverse ragioni, soddisfacente (Sutalo, Depaoli, Mojica, Miranchuk e Lammers hanno deluso) con il nuovo anno arriveranno volti nuovi alla corte di Gianpiero Gasperini.A Zingonia le porte sono scorrevoli. In attesa di capire cosa succederà sul fronte Gomez, qualcuno partirà. Quando Gasperini dice "siamo in troppi" non ha tutti i torti, per questo gli acquisti passeranno inevitabilmente dalle cessioni. La squadra mercato si sta comunque muovendo:trequartista ucraino 24enne in scadenza a giugno con lo Shakhtar Donetsk è a buon punto (la stampa ucraina parla di precontratto già firmato), così come vanno registrati contatti sempre più frequenti con l'entourage di​Il centrocampista classe 1993 del Paris Saint-Germain è in scadenza a giugno e non rinnoverà il contratto, il suo futuro non sarà però in Italia a Bergamo. Il suo ingaggio, di poco superiore ai 7 milioni di euro lordi all'anno, non rientra nei parametri del club di Percassi.