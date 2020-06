Già la scorsa stagione gli uomini di mercato dell'Atalanta si erano mossi per portare a Bergamo Radja Nainggolan, il sogno di tutti i nerazzurri. La fumata nera era arrivata solo per le ragioni famigliari del giocatore che, per stare vicino alla moglie, aveva scelto Cagliari. Ma adesso il centrocampista potrebbe di nuovo cambiare maglia, scegliendo quella nerazzurra, ma non dell'Inter: anche se il tecnico Antonio Conte ha espresso più volte la volontà di rigenerarlo e inserirlo tra i titolari, all'Atalanta troverebbe l'ambiente ideale per primeggiare.



INGAGGIO DA RE- Il Ninja belga ha però alle calcagna anche la Roma ma, come riporta L'Eco di Bergamo, mister Gian Piero Gasperini sta spingendo per concludere l'affare perché avrebbe già il posto pronto per lui: jolly offensivo e trequartista un po' alla Pasalic e un po' alla Malinovskyi, perfetto nel suo 3-4-1-2. L'unico ostacolo che fa tremare patron Antonio Percassi non è tanto il costo del cartellino, 20 milioni, ma i 4 milioni di ingaggio, cioè il doppio dei big (Ilicic, Papu...) dell'Atalanta.