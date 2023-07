L'Atalanta si muove sul mercato in entrata e ha chiuso in questi istanti il colpo Mitchel Bakker. Per l'esterno olandese classe 2000 il club bergamasco ha trovato l'intesa economica con il Bayer Leverkusen che lo aveva sotto contratto fino al 30 giugno 2025 e a cui verranno versati circa 10 milioni di euro cash.



Anche con il giocatore, che l'anno scorso ha chiuso la stagione fra Bundesliga, Champions ed Europa League con 40 presenze 4 gol e 2 assist all'attivo è tutto già stato definito. Una volta superate le visite mediche di rito firmerà un contratto della durata di 4 anni.