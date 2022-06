Grazie alla sua abilità tecnica, alla prestanza fisica e soprattutto all'investimento fatto dai nerazzurri (sui 18 milioni totali), Ederson si guadagnerà di certo la maglia da titolare in mezzo al campo. A scapito di chi però? Uno tra gli intoccabili Freuler e de Roon, incedibili sul mercato, dovrebbe lasciargli spazio: l'olandese potrebbe arretrare in difesa, reparto in cui mister Gasperini l'ha già spostato in diverse partite. O semplicemente potrebbe rifiatare un po' tra primo e secondo tempo, consentendo una rotazione importante in mezzo al campo.



Teun Koopmeiners, che potrebbe essere avanzato, ha diversi estimatori in Europa, in particolare il Lipsia, ma è considerato incedibile. Più probabile che con l'addio di Ederson parta uno tra Matteo Pessina (Monza?) e Mario Pasalic.