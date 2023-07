Con l'arrivo di Kolasinac come centrale di sinistra nella difesa dell'Atalanta di mister Gasperini, la retroguardia nerazzurra subirà un importante rinnovamento. Scalvini è sempre con un piede sulla soglia, corteggiato da City e Real, mentre Demiral e Okoli partiranno probabilmente in vista di, rispettivamente, Inter e Monza.



Non solo, l'Atalanta potrebbe rinforzarsi anche con Hien e Becao e salutare Palomino. Gli unici punti fermi, oltre al bosniaco appena arrivato, sono quindi Toloi e Djimsiti.