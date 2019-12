L'Atalanta si appresta a vivere la terza ed ultima trasferta del Gruppo C di Champions League, in casa dello Shakhtar Donetsk. Dalle ore 12 alle 19 di mercoledì 4 dicembre, saranno disponibili in vendita libera i tagliandi (il 10 % del totale di 1000) per la sfida in terra ucraina: per acquistarli, sarà necessario collegarsi alla sezione 'Atalanta' del portale Vivaticket.



Soltanto cento biglietti, dunque, in vendita libera senza il pacchetto viaggio (organizzato da Ovet) al costo di 8 € cadauno, per un massimo di 2 tagliandi per utente. La procedura di acquisto online genererà un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato alla biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare venerdì 6 dicembre dalle 12 alle 18.