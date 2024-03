Atalanta, con Congerton è finita: ecco perché. I retroscena e gli scenari del mercato nerazzurro

Marina Belotti

Il suo contratto sarebbe scaduto nel 2025, ma Lee Congerton, l'uomo che ha portato talenti dall'Oltremanica rivenduti a cifre folli in Premier ha rescisso il contratto dopo neanche due anni a Bergamo. Il gallese ex Leicester era il braccio destro di Tony D'Amico, e la nuova coppia dal 7 marzo 2022 aveva dato nuovo impulso al mercato, permettendo all'Atalanta di fare operazioni da big: prima Højlund, rivenduto poi a 85 milioni (un record nella storia del calcio bergamasco), con Ederson e Lookman, oggi punti fermi del progetto, la scorsa estate Touré, l'affare più costoso mai portato avanti dal club dei Percassi, e fino al 31 gennaio ci ha provato per il 19enne centrocampista del Birmingham Jordan James. Un affare che sembrava solo rimandato a giugno. Quando lui non ci sarà più.



Nemmeno farà a tempo a vedere il talento maliano dal 1', o l'Atalanta alla prova degli ottavi di nuovo a Lisbona, perché Congerton ha deciso di salutare così, a stagione in corso: "rescissione consensuale del contratto", recita il comunicato, con tanti saluti e ringraziamenti da parte di entrambi. La verità è che l'uomo mercato è stato richiesto, anche lui come tanti in questi ultimi tempi, dal calcio arabo. In particolare dall'Al-Ahli, dove milita nientemeno che l'ex Atalanta Demiral. E che si sa, non è ingeneroso nelle offerte pecuniarie che convincono sempre più sportivi della Serie A a traslocare in Arabia. Anche Congerton non ha resistito: sarà il direttore tecnico della società di Gedda.



Adesso l'Atalanta si ritrova a un crocevia: domenica ospita il Bologna dell'ex Sartori, che proprio Congerton avrebbe dovuto sostituire fino al 2025. A stagione in corso però la società non ha nomi per un dopo gallese, e al momento pare orientata a non farlo nemmeno la prossima estate. Tutto è quindi nelle mani del direttore sportivo ex Verona Tony D'Amico, l'esperto della Serie A a cui Congerton ha lasciato qualche dritta anche in merito al calcio internazionale.