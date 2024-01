Atalanta, con Hien arriva anche Diao: ecco il bomber della Primavera nato a Girona

Redazione CM

Siren Diao, nuovo attaccante dell'Atalanta e secondo acquisto della Dea nel mercato invernale. Un nome passato chiaramente in sordina perché nello stesso pacchetto che ha portato in Lombardia Isak Hien, ma assolutamente non da sottovalutare. Anche perché la classifica marcatori del campionato Primavera fino ad oggi parla per lui: 10 reti in 15 partite. Adesso il salto di categoria, ma la Serie C, dove milita l'Under 23 dell'Atalanta, è un passaggio necessario: Siren, classe 2005, nato a Girona (il padre fa l'autista di autobus) quindi spagnolo, fa parte della selezione Under-19 delle Furie Rosse.