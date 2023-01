Cinque gol allo Spezia per prendersi i quarti di finale di Coppa Italia,nel prossimo turno. Prima, però, c'è il campionato e un'altra grande partita all'orizzonte, con la Dea che, in caso di vittoria, potrebbe agganciare proprio i bianconeri a quota 37 punti. Eppure la formazione bergamasca rischia di arrivare al match con i cerotti.deve fare i conti con due assenze già certe contro la Juve.è fermo dopo la lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro e non sarà un'opzione sulle corsie esterne. Più pesante per il tecnico il fatto di non poter contare su. Perno del centrocampo orobico, l'olandesedopo il giallo rimediato nella goleada alla Salernitana: Koopmeinersnon aveva saltato una sola partita in campionato finora, l'Atalanta perde un giocatore capace di mettere già a segno sei gol e tre assist nella prima parte della Serie A.- I dubbi non finiscono qui e anche la partita con lo Spezia al Gewiss Stadium ne regala altri verso la Juve. Il piccolo allarme per, uscito al 56' dopo aver accusato un problema al ginocchio, sembra rientrato e Gasperini ha parzialmente rassicurato al termine dell'incontro: ("Ha preso una botta). Il vero nodo riguarda, ha ammesso il tecnico nerazzurro. Il rishio di non poter contare sull'esperienza e la forza del colombiano è concreto, ma a rassicurare l'Atalanta ci pensano i giovani:hanno brillato ancora contro i liguri e si candidano per un ruolo di primo piano anche nello scontro diretto di Torino.