"Non ci sarà l’asta del Christmas Match, ma quest’anno, ci sarà quella del Birthday Match! In occasione della partita contro il Sassuolo, il prossimo 15 ottobre, la squadra indosserà una maglia dedicata al 115° compleanno della Società che cade due giorni dopo, il 17 ottobre". L'Atalanta annuncia che, in occasione della gara casalinga con il Sassuolo (ore 20,45) di sabato 15 ottobre, indosserà una speciale casacca celebrativa per festeggiare il compleanno della società nerazzurra.