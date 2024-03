Atalanta, con la Juve in cinque a rischio squalifica! C'è anche Gasperini

I gialli iniziano a pesare a questo punto del campionato. Figuriamoci i cartellini rossi, ne sa qualcosa la Lazio. L'Atalanta però è da un po' di settimane che non fa incetta di espulsioni raccogliendo invece tante ammonizioni. Già a quota quattro, e quindi a un solo cartellino dalla squalifica, ci sono ben cinque pedine 'titolari': de Roon, Lookman, Zappacosta e Holm, oltre al tecnico Gian Piero Gasperini.



Un calcolo che il tecnico di Grugliasco dovrà fare in vista della gara con la Juventus, ora a +11 in classifica. Il Bologna, che può superare al 4° posto Champions in caso di vittoria domani sera alle 18 al Gewiss Stadium, è un avversario da battere ancora più dei distanti bianconeri. Per questo il Gasp schiererà senza troppi calcoli domani sia Holm che de Roon, oltre al goleador Lookman. In caso di squalifica e di assenza ha già pronti i sostituti con la Juve: per lui il vice porta fortuna Gritti, poi Pasalic per il centrocampo, lo stesso Zappacosta per la fascia (oltre ad Hateboer) e Scamacca per l'attacco.



A Lisbona invece, contro lo Sporting, dentro i titolarissimi che vogliono archiviare metà dei quarti di finale: Carnesecchi e il solito trio Scalvini-Djimsiti-Kolasinac, poi Ederson e de Roon a centrocampo, Holm e Ruggeri sulle fasce, Koopmeiners sulla trequarti e De Ketelaere con Miranchuk o Lookman.