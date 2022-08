Quattro titolari out. Non inizia nel migliore dei modi il campionato dell'Atalanta. Freuler non sarà della partita, questa volta però il mercato non c'entra: è squalificato e salterà la prima trasferta dell'Atalanta a Marassi, sabato alle 18.30 contro la Samp. Non ci sarà nemmeno Zappacosta, ancora alle prese con la lesione muscolare al retto femorale della coscia destra, e Demiral, che ha appena ripreso a correre dopo il fastidio al ginocchio.



Mister Gasperini dovrà fare a meno anche di Palomino: l'argentino è stato sospeso in via cautelare per via della positività al Clostebol Metabolita e domani avranno luogo le controanalisi. In difesa quindi, davanti a Musso, spazio a capitan Toloi, Okoli e De Roon (o Djimsiti), con Scalvini e Koopmeiners sulla mediana, Hateboer e Maehle (o Zortea) sulle fasce, e in attacco Muriel e Zapata imbeccati dal nuovo arrivato Ederson.