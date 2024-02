Atalanta, con l'addio di Muriel Gasperini pesca dal vivaio la plusvalenza! Per Touré chi si sacrifica?

Grandi operazioni sul mercato in casa Atalanta. Luis Muriel sta per salutare Gasperini dopo quattro stagioni e mezzo perché a Bergamo non trova più spazio, soffocato da Koopmeiners, Pasalic, Miranchuk, De Ketelaere, Lookman, Scamacca e Touré. All'Atalanta andranno circa 4 milioni di euro mentre il colombiano, che si avvicinerà alla sua patria grazie al contratto all'Orlando City in MLS, potrà avere il minutaggio da titolare che desidera ancora a quasi 33 anni.



Mister Gasperini, per il Muriel del futuro, osserva dal campo vicino di Zingonia il giovane Siren Diao, il 19enne attaccante spagnolo arrivato nell’operazione Hien con il Verona, che ha appena debuttato da titolare con gol nell’Under 23. Tante le partitelle e i test che il tecnico nerazzurro indice con la formazione di Modesto per tenere monitorati i profili più promettenti. Nei prossimi mesi Diao potrebbe già affiancarsi alla prima squadra, ma prima c'è un altro giocatore da valorizzare.



El Bilal Touré, acquistato quest'estate per 31 milioni di euro, ancora senza esordio con la maglia nerazzurra. Eppure l'investimento più costoso della storia dell'Atalanta ha rinunciato alla Coppa d'Africa e in una partitella al Centro Bortolotti, pur senza sforzare troppo la gamba infortunata, ha trovato un paio di gol facili. I Percassi non lo vorranno certo vedere sempre in panchina, per cui presto il Gasp dovrà decidere chi sacrificare del tridente offensivo: impossibile però fare a meno di Koopmeiners e questo De Ketelaere, quindi a pagarne dazio potrebbero essere Lookman, Miranchuk e Scamacca, ruotabili però nelle tre competizioni.