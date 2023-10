Stava limitando Cancellieri al meglio delle sue possibilità, ma dopo il break Scalvini non è risalito dagli spogliatoi del Castellani di Empoli. Una lombalgia fastidiosa l'ha costretto a fermarsi proprio sotto gli occhi del suo ct Spalletti e ora il rischio è che il mal di schiena non gli faccia giocare il big match con l'Inter, sabato sera al Gewiss Stadium.



"Mi auguro che possa recuperare. Soffre di lombalgia, era migliorato ma nel corso della partita si è riacutizzato il problema", ha rivelato mister Gasperini a fine gara. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno ma prevale la cautela: il 9 novembre c'è uno Sturm Graz da battere in Europa League.