Atalanta, con l'uomo mercato Congerton è già finita!

Nuovo colpo di mercato dell'Atalanta, ma questa volta è proprio l'uomo mercato nerazzurro ad abbandonare la nave. Lee Congerton, che si occupava di pescare talenti in Premier e rivenderli al mercato inglese a cifre folli (un record il caso Højlund allo United per 85 milioni la scorsa estate), ha sciolto il suo rapporto con la società bergamasca. Come ha reso noto anche il club nerazzurro, "Atalanta BC e Lee Congerton comunicano la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto professionale con effetto a partire da domani, venerdì 1 marzo 2024. Per due anni il dirigente gallese ha ricoperto il ruolo di Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport".



I SALUTI RECIPROCI- "Lee Congerton ringrazia la famiglia Percassi e quella Pagliuca per l’importante e gratificante opportunità professionale che ha arricchito il suo bagaglio di esperienza, si continua a leggere nel comunicato, "la famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC esprimono a loro volta gratitudine a Lee Congerton per la professionalità e la dedizione messe a disposizione del Club, augurandogli contestualmente le migliori fortune per il futuro".