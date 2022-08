Il blocco (temporaneo) della trattativa tra l'Atalanta e il Torino per Miranchuk ha un perché. Il trasferimento del fantasista russo, fuori dai piani del tecnico Gasperini, nella squadra di Juric infatti pare solo rimandato, ormai promesso sposo ai granata in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.



Prima però l’Atalanta vuole cautelarsi con l’arrivo a titolo definitivo dell'esterno d'attacco Lookman, dal Lipsia, per 15 milioni di euro. Novità attese entro la fine della settimana.